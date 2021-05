GRAAFIKUD | Vaktsineerimistempo Eestis: Ida-Virumaa torkab negatiivses võtmes silma

Sotsiaalministeeriumi kõneisik Eva Lehtla sõnab Delfile, et ministeerium jälgib tähelepanelikult vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu Ida-Virumaal. "Kuna hõlmatus on seal teiste piirkondadega võrreldes madalam, siis on sinna ka järjepidevalt eritähelepanu suunatud. Sellest nädalast alustati Ida-Virumaal nn 1+1 projektiga, kus vaktsiini saab ka eaka inimese vaktsineerima aidanud noor." Lisaks alustati sellel nädalal eakate inimeste kodus vaktsineerimist, sealhulgas Ida-Virumaal.

Ta märkis, et hõlmatus Ida-Virumaal on siiski kasvamas, kuigi aeglaselt ja ka Ida-Virumaa erinevate piirkondade vahel on näitajate vahed väga suured. "Kõigi nende madalama hõlmatusega piirkondadega tegeleb Marek Seeri juhitav töörühm eraldi koostöös kohalike omavalitsustega, et leida viise hõlmatuse tõstmiseks."