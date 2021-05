Kiiev: Zelenskõi ja Putin võivad kohtuda Donbassis

Välisministri sõnul järgitaks sel moel rahvusvahelist tava. Tema sõnul oleks alternatiivseks võimaluseks kohtuda mõne neutraalse riigi pinnal.

"Tuleb mõista, et rahvusvahelistes suhetes järgitakse teatud traditsioone, nagu ka seda, et konflikti tingimustes kohtuvad pooled kas neutraalsel territooriumil või otse konfliktipiirkonnas," ütles Kuleba laupäeval intervjuus Raadio Vaba Euroopale. "Tulevase kohtumise osas oleks see parim stsenaarium."

Zelenskõi andis selle nädala algul oma administratsiooni juhile Andri Jermakile korralduse korraldada kohtumine Venemaa riigipea Putiniga.

Tema väitel kinnitas Putin talle soovi kohtuda, ent pakkus Moskvat. "Ma andsin presidendibüroo juhile korralduse, et ta võtaks ühendust president Putini administratsiooniga, et nad jõuaksid kokkuleppele, leiaksid koha või linna, kus me võiksime kohtuda,” ütles Zelenskõi.

Juhul, kui riigipeade kohtumispaigaks valitakse neutraalne riik, võib see Ukraina meedia teatel toimuda Iisraelis, Soomes või Šveitsis.

Varem on president Putin öelnud, et kui Zelenskõi tahab arutada Donbassi probleeme, tuleb tal kõigepealt kohtuda niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariikide juhtidega ja alles siis Venemaa juhtkonnaga. „Aga kui jutt käib kahepoolsete suhete arengust, siis palun. Me võtame Ukraina presidendi Moskvas vastu igal talle sobival ajal,” kinnitas Putin.