Vene võimud võtsid Navalnõi advokaadilt interneti

Advokaat peeti kinni vahetult enne seda, kui ta pidi osalema Moskva Lefortovo kohtus istungil, kus arutati tema kliendi, riigireetmises süüdistatava Ivan Safronovi vahi all hoidmise pikendamist.

Ivan Pavlov on Peterburi advokaat, kes on spetsialiseerunud riikliku julgeoleku vastastes kuritegudes, sealhulgas riigireetmises ja spionaažis süüdistatavate kaitsmisele. Tema kaitsealuste hulgas on ajakirjanik ja Roskosmose juhi endine nõunik Safronov, energiafirma Inter RAO endine tippjuht Karina Tsurkan jt.