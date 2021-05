Soome meteoroloog: mai tuleb jahe ja sajune

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) värskelt ilmunud igakuise prognoosi kohaselt on maikuu esimene nädal Soomes keskmisest 1 - 3 kraadi külmem. “Jahedam kevadilm jääb mai algul püsima ja oodata on vihma,” tõdes Salminen. “Järgmisel nädalal jääb Soome Atlandilt Põhja-Euroopasse liikuvate madalrõhkkondade teele ja riigi lõunaosas on oodata keskmisest mõnevõrra vihmasemat nädalat. Õhutemperatuur jääb päevasel ajal 5 - 10 kraadi kanti, põhja pool on jahedam.”