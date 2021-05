Austraalia ei lase oma kodanikel Indiast pageda: kodumaale naasjat ähvardab kuni viieaastatane vangistus

"Valitsus ei tee neid otsuseid kergekäeliselt," ütles ta. "On aga ülioluline, et Austraalia rahvatervise ja karantiinisüsteemide terviklikkus oleks kaitstud ning COVID-19 juhtumite arv karantiiniasutustes väheneks hallatavale tasemele."

"Olukord Indias on kohutav. See on väga tõsine. Oma elu on jätnud üle 200 000 inimese ja päevas on rohkem kui 300 000 uut juhtumit."

Välisministeeriumi teatel viibib India eri paigus vähemalt 9000 Austraalia kodanikku, sh 650 riskirühma kuuluvat inimest. Alates pandeemia algusest mullu kevadel on Indiast kodumaale naasnud üle 20 000 australlase.