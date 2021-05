Karell kiirabi sai 10 uut autot, millel on viiruse vastu võitlev moodne tehnika

"Kvaliteetsed masinad on väga olulised nii meie klientidele kui ka töötajatele, et saaksime pakkuda parimat võimalikku teenust. Kiirabiauto on kiirabitöötaja töökoht – uuenenud töökoht tagab meie personalile mugavuse ja parimad võimalused teenuse pakkumiseks," ütles Karell kiirabi juhatuse liige Õnne Bartoševitš.

Kiirabiautod on ümberehitatud Mercedes Benzi mudelile Sprinter ja on pärit Profile Vehicles Baltic'ust.

Bartoševitši sõnul on tegemist tõeliselt kaasaegsete süsteemidega autodega. "Need teeb unikaalseks kiirabiautodele paigaldatud integreeritud desinfitseerimissüsteem Profile DECO-ECO. Selle eesmärk on kiirabiauto automaatne puhastamine. Seade pihustab auto salongi puhastusaine, mille tulemusel hävivad viirused ja bakterid tasapindadelt. Puhastumise aeg on üks minut ja peale seda tuleb auto tuulutada."