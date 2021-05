Venemaal algas 10 palgalist töövaba päeva. Miks?

"Mul ei ole põhjust arvata, et selle taga on miskit, mõni muu ​​põhjus erinevalt sellest, mida ütles [Kremli pressiesindaja Dmitri] Peskov," märkis Ber. "Nii ametlik kui ka tegelik põhjus on see, et nakkusolukord ei näita paranemise märke. Iga päev tuleb juurde umbes 9000 nakkusjuhtu - oleme jõudnud sellisele platoole ja püsinud siin juba kaks kuud. Seda on ikkagi liiast."

"Kui meie nakatumiste arv jõudis esimest korda 9000-ni päevas, oli paanika ja karantiin. Aga nüüd on kõik end lõdvaks lasknud, kõik on avatud, pole tõelisi piiranguid, mitte kõik ei kanna maski - pehmelt öeldes - ja ma võin kinnitada, et meditsiiniasutused tõesti palusid Putinil vähemalt sel viisil olukorda parandada," ütles Ber.

"Võimalik, et seda tehti viimasel hetkel, et paljud inimesed ei jõuaks osta mingeid kaugeid pileteid, aga need, kellel oli võimalus, istusid suvilas. Mingit majanduslikku mõtet selles ei ole. Poliitilist? Ainult ehk, et ukse-ees olevate duuma valimiste eel saada täiendavat lojaalsust elanikkonna sellelt osalt, kes saavad raha millestki sõltumata," leidis ta.