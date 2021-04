EKRE liikmeks Olenina astuda ei plaani. Samuti ei plaani 25 aastat Narva linnavolikogus töötanud naine sügisel kohalikel valimistel EKRE nimekirjas kandideerida. Olenina on kohalikel valimistel osalenud 1996. aastast ning alati pääsenud volikokku.

“Minu eesmärk on, et ma saaksin kaitsta linnakodanike huve,” ütles Olenina. Kuid kas EKRE rahvuslikud vaated Olenina ja tema valijate omadega vastuollu ei lähe?