Riisalo väärkohtlemisest kinnises lasteasutuses: see seisnes füüsilises sekkumises ja alandamises

Signe Riisalo sõnul saab praegu ainult oletada, kui kaua väärkohtlemine kestis, ent minimaalselt võis see toimuda kuu aega. Olukord avastati pärast AS Hoolekandeteenused külaskäiku, kui piirkonna juht asutuses kohal käis. Et situatsioon oli kahtlustäratav, hakkas piirkonnajuht uurima.

"Teavitati sotsiaalkindlustusametit, mitte küll liiga kiiresti," ütles Riisalo. Tema sõnul ei olnud tegemist kontrollvisiidiga, piirkonnajuht oli asutuses rutiinses tööasjas. Ministri sõnul ei ole talle detailselt teada, milles väärkohtlemine seisnes, ent see olevat seotud nii füüsilise sekkumisega kui ka alandamisega.

"Ma kindlasti ei taha, et need sündmused jääksid nelja seina vahele või ainult politsei menetlusdokumentidesse," ütles sotsiaalkaitseminister. "Ma väga soovin, et kõik, mis on looga seotud, tuleks avalikuks," ütles Riisalo lisades, et jutt käib sellisest teavitusest, mis ei põhjusta kannatada saanud lastele täiendavat kahju.

Politseid tuleks teavitada ka pelgalt kahtluse korral

Minister rõhutab, et hädaohus lapse puhul piisab ka kahtlusest, et politseid teavitada: “Kõigepealt on oluline, et igaüks märkab.” Ta lisas, et kui õigusraamistikus, lepingutes, sisehindamistes või muudes protsessides on midagi, mida saab olukorra parandamiseks ära teha, siis seda tehakse.

Riisalo palus, et asjaga tegelevad inimesed paneksid esmaspäevaks kokku kronoloogilise sündmuste kirjelduse. "Algatame ka süsteemi auditi läbiviimise, et hinnata teenuse kvaliteedi tagamist," lisas miniser.

Vastates Delfi küsimusele sellest, kas tegemist on pigem üksikjuhtumiga või võib selliseid väärkohtlemisi lasteasutustes laiemalt peljata, jäi Riisalo ettevaatlikuks: "Ma tahaks väga loota, et see oli üksikjuhtum, aga praeguste sündmuste valguses ei julgeks ma seda väita."