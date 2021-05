Prokuratuur uurib laste väärkohtlemise juhtumeid Rakvere Lille Kodus

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalot informeeriti eile hilisõhtul kahetsusväärsetest juhtumitest Rakvere Lille Kodus. "Kutsusin täna esimesel võimalusel laua taha sotsiaalkindlusameti ja AS Hoolekandeteenused vastutavad isikud, et olukorrast ülevaade saada, jagada sotsiaalkindlustusametiga tööülesanded, kaardistada kogu toimunud sündmuste jada, võimalikud vead õigusaktides, lepingutes eeskirjades ja juhtimises,“ rääkis Riisalo.

„Pärastlõunal läksin ise Rakverre kohale, et rääkida asutuse töötajatega ja kuulata ära nende hinnangud olukorrale," jätkas minister. „Väga loodan, et politsei ja prokuratuur selgitavad välja kogu tõe ja vastutan selle eest, et selgitatakse välja kõik asjaolud, analüüsitakse kehtivat õiguslikku raamistikku ja tegevusjuhiseid, et vältida sarnaste olukordade tekkimist tulevikus. Ohvriks sattunud lapsed on eriti haavatavas seisundis, sest väärkohtlejad olid need, kes pidid tagama niigi keerulises olukorras lastele heaolu ja turvalisuse.“

Sotsiaalkindlustusametil on laekunud teabe põhjal alust arvata, et Rakvere Lille Kodu osad töötajad on pikemat aega füüsiliselt ja emotsionaalselt väärkohelnud teenusel viibivaid lapsi.

Prokuratuur alustas menetlust

„Sotsiaalkindlustusametilt laekunud kuriteoteate alusel alustasime täna kriminaalmenetlust kontrollimaks kuriteokahtlusi seoses laste füüsilise ja vaimse väärkohtlemisega lasteasutuses ja kogume hetkel aktiivselt infot kõikide asjaolude väljaselgitamiseks,“ kinnitas Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Elle Karm.

Juhtumiga seotud inimesed on töölt kõrvaldatud, sotsiaalkindlustusamet on alustanud järelevalvet, suheldakse kogu personali, laste ning laste vanematega ning tehakse vajalikke samme, et taastada laste turvatunne ning alustada juhtunust taastumise protsessiga. Vajadusel on juhtunust mõjutatud inimestele kättesaadav psühholoogiline abi.