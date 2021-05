Täna näeb liiklusseadus ette, et liiklusõnnetuse puhul, kus pole küll vigasaanuid, ent kus juhid ei jõua avarii põhjustajas kokkuleppele, tuleb kutsuda politsei . Siseministeerium leiab, et see kord on ajale jalgu jäänud. Kaalutakse muudatust, mille kohaselt ei oleks tervisekahjudeta liiklusõnnetuse põhjustamine enam süütegu.