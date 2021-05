Isamaa aukohus on asunud uurima, kuidas toimus erakonna mainet kahjustav värbamiskampaania

Aukohtu esimees Avo Üprus rääkis eile Delfile, et aukohus saab hakata asja menetlema, kui mõni erakonna liige on selleks esitanud vastava avalduse, kuid lisas, et avalduse saab esitada ka aukohtu liige ise. Täna ütles Luhamets, et avaldust esitatud ei ole, kuid sellest hoolimata menetleb asja aukohus.