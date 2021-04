KUULA | Harutame lahti, kuidas õigesti ja hästi õppida ning õpitut ka hiljem mäletada

Podcast HARUTAME LAHTI proovib koos oma saatekülalistega lahti harutada erinevaid teemasid nii psühholoogia, heaolu, vaimse tervise, enesejuhtimise kui ka teistel olulistel teemadel. Kõik ikka selleks, et aidata noorel paremini toime tulla igapäevaelu pingete, probleemide või muredega ja samuti, et leida häid alternatiive, kuidas erinevates igapäevaelu olukordades tegutseda ja toime tulla ning olla seeläbi teadlikum, ka enesetadlikum ja võibolla ka paremate enesejuhtimisoskustega.

Oled viimasel ajal mõelnud, kuidas paremini õppida, mida teha, et end paremini tunda või murdnud pead teistel vaimse tervise teemadel… mõtled Sa sellest nüüd? Igatahes on hea, et oled jõudnud siia artiklisse. Lehel delfi.ee/noor, saad lisaks ringi vaadata ja osaleda mai jooksul toimuvatel online-kohtumistel. Seal räägitakse olulistel teemadel ja saab tutvuda inimestega, kes samuti hoolivad nendest teemadest. Delfi.ee/noor võid leida ka artikleid, kui kohtumistele kuidagi ei jõua, ja podcaste olulistel teemadel. Kõik mainitu on vaid mõne kliki kaugusel.