KUULA | Grete Arro, kuidas saaksime õpilased õppimise mõttes nii targaks, et õppimine oleks nende jaoks mõnus

HARUTAME LAHTI on noorte vaimse tervise toetamiseks mõeldud online-kohtumiste sari, aitamaks noortel praegustes muutlikes oludes paremini toime tulla. Põhisisuks on noortele suunatud vaimse tervise online-kohtumised ekspertidega, kus noored saavad infot erinevate teemade kohta ja seejärel nende üle väiksemates gruppides arutleda, reflekteerida, oma kogemusega seostada jmt. Lisaks on tulemas ka erinevad artiklid ja podcastid. Käthlin Mikiver, Sotsiaalministeerium: „Loodame, et see projekt jõuab just nende noorteni, kes tunnevad, et praeguste aegadega on raske toime tulla ja vajavad lisaoskusi ja teadmisi toimetulekuks!“