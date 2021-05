GRAAFIK | Suurim parteiliikmete liikumine toimub EKRE-s

"Siit on näha, et kõige suurema "käibega" erakonnaks on EKRE, nende kannul kohe Keskerakond — kes mõlemad on ka omavahel kõige rohkem liikmeid vahetanud," kirjutab SALK enda kodulehel. Graafiku kohaselt on EKRE nendest liikmevahetustest kokkuvõttes kõige enam võitnud ja Isamaa kaotanud.