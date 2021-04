Valgevene KGB nõuab USA-lt õigusabi väidetava riigipöördevandenõu uurimisel

Jaroš teatas riiklikule uudisteagentuurile BelTA, et KGB ootab, et USA õiguskaitseorganid teevad kindlaks asjaosaliste asukohad, küsitlevad neid ning viivad läbi muid uurimis- ja protsessuaalseid toiminguid juhtumi kõigi asjaolude igakülgseks uurimiseks, vahendab Interfax.

Jaroši sõnul on KGB algatatud võimuhaaramisvandenõu kriminaalasja raames süüdistus esitatud üheksale inimesele, kellest neli on vahi all KGB uurimisisolaatoris ja viis tagaselja vahi alla võetud.