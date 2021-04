Vene riigiduuma liikme sõnul tuleb aidata Venemaa kodanikel Eestist kodumaale kolida

„Ma tegin Venemaa peaministrile Mihhail Mišustinile ettepaneku võtta vastu välismaal elavate Venemaa kodanike repatrieerimisprogramm. See seadus, mille me hiljuti vastu võtsime, mis lubab võtta Venemaa kodakondsuse, kaotamata teise riigi kodakondsust, enam ei aita. Vaja on tõstatada küsimusi erinevates institutsioonides ja organisatsioonides, PACE-s (Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee – toim), Euroopa Parlamendis, ÜRO-s. Aga praegustes tingimustes ei kuula keegi seda arvamust ja jätkub venelaste oma maalt väljaajamise taktika. Siis on meil vaja aidata venelastel Venemaale sõita. See on kasulik veel ka seoses demograafilise lüngaga. On vaja vastu võtta rida seadusi, tänu millele saaks kodanikke vastu võtta ja kohtadele paigutada. Mišustin ei eitanud, et seda tuleb teha,” ütles Kalašnikov.