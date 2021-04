VIDEO | "Kuulsid seda prõksatust?" Vaata, kuidas USA politsei kohtleb 73-aastast naist kui kaltsunukku

Karen Garner, kel on dementsus, peeti kinni möödunud juunis USA-s Colorado osariigis Walmarti kauplusest maksmata lahkumise eest. Naise perekonna sõnul kohtlesid politseinikud Garnerit "nagu looma" ja on leidnud advokaadi, et politseijaoskond vastutusele võtta, vahendab CNN.