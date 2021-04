Eestis tuvastati esimene India tüve juhtum

Kaas lisas, et see toodi sisse töörändega Soomest.

Eile saabus samasugune teade Soomest, kus on tuvastatud kolm India tüve. Soomes on India koroonaviiruse tüve leitud kolmest märtsis võetud proovist, teatas Soome tervise ja heaolu instituudi (THL) ülemarst Otto Helve pressikonverentsil.

Helve sõnul on võimalik, et selle mutatsiooni nakkavus on mõnevõrra tavalisest suurem. Ei ole aga tõendeid selle kohta, et mutatsioon suudaks vaktsiini antavast kaitsest mööda minna, vahendab Ilta-Sanomat.