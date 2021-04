ERISAADE | Tanel Kiik: piirangute leevendamine on tulnud, et jääda. Vaktsiine jätkub kõigile, ärme torma esimesel päeval

Vaktsineerimine läheb hoogsalt käima ja eks osa inimesi vaatab ka seda reisimise võimaluste vaates. Eelmine suvi jäi vahele sisuliselt võimaluste mõttes kuskil käia. Kuidas paistab teile see suvi reisimise, turismi küsimuses? Kas midagi läheb vabamaks ja liikumisvõimalusi tuleb juurde või tuleb ka eelolev suvi sedasi, et pigem käime ringi kodumaal?

Seda küsimust küsitakse hästi palju. Oodatakse arusaadavalt. Alustaksin nii, et arvestades viiruse leviku riski eri piirkondades, muundunud tüvesid, mis paratamatult juurde tulevad, siis minu heatahtlik soovitus on inimestele, et võimalikult palju puhata ka sel suvel kodumaal. Kui teha mingeid turismireise või perekondlikke külastusi, siis on alati eelistatud lähiriigid – Soome, Balti riigid, Põhjamaad. Laiemalt ehk Euroopa Liidu riigid, sest siin on meil parem ülevaade, mis on viiruse leviku olukord, mis on levivad tüved. Ja samamoodi võime olla oluliselt kindlamad, et hätta sattudes on võimalik haiglaravi saada.