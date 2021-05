ERISAADE | Tanel Kiik: piirangute leevendamine on tulnud, et jääda. Vaktsiine jätkub kõigile, ärme esimesel päeval torma

Seda riski, et see kiiresti ja plahvatuslikult kasvaks, tegelikult ei ole. Tänahommikuse seisuga on haiglaravi vajavate patsientide hulk COVID-19 tõttu 339. Tipphetkel oli see number 727. Muidugi on 300 palju ja meie eesmärk on, et see jätkuvalt langeks. Kuid võrreldes tipptasemega on neid 400 võrra vähem. Ja vaadates earühma osa, kes on ohustatud tõsiselt haigestumisega, siis nende seas on praegu ka kõrgem hõlmatus vaktsineerimisega. Kaitse on jõudnud eakateni, riskirühmadeni ja järk-järgult teeme kodus vaktsineerimisi. Ehk siis, et need inimesed, kes võiksid haiglaravile jõuda, halvemal juhul surra, oleksid esimesena kaitstud. Need numbrid, koos vaktsineerituse jaotusega, annavad kindlustunde, et ootamatut järsku tõusu tulla ei saa.