Soome sai oma uute hävituslennukite hankes tootjatelt lõplikud pakkumised

Pakkujatelt paluti lõplikku pakkumist iga multifunktsionaalse hävitaja ümber moodustuva terviklahenduse ja hanketerviku kohta, mille eesmärgiks on tekitada Soome kaitsesüsteemi seisukohalt parim võimalik sooritusvõime praeguste F/A-18 Hornetite sooritusvõime asendamiseks.

Soome hanke HX kogufinantseering on kümme miljardit eurot. Eduskunta on eraldanud 9,4 miljardit eurot praegused Hornetid asendava süsteemi ostmiseks ja 579 miljonit eurot selleks, et soetatud terviku saaks Soome kaitsesüsteemi osana kasutusele võtta. 21 miljonit eurot eraldati hanke ettevalmistamiseks.