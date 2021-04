Teadusnõukoja liige professor Krista Fischer ütles Delfile, et esmaspäevast leevenevad piirangud teevad teda natuke murelikuks. Ta oleks lootnud, et mai alguseks on ööpäevased nakatumisnäidud praegusest madalamad, jäädes alla 300 piiri. Fischer arvas, et vaid ühel tingimusel saab ka kahe nädala pärast uusi piiranguid leevendada.