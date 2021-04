India pealinnas Delhis otsitakse lisaruumi koroonaviiruse tõttu surnute kremeerimiseks

Delhis suri ööpäeva jooksul üle 390 inimese, vahendab BBC News.

„Surmad linnas on enamasti seotud Covidiga ja ruumipuuduse tõttu on inimesed sunnitud kremeerima oma lähedasi krematooriumides, mis ei ole mõeldud Covidi ohvritele. Seetõttu teeme me ettepaneku, et rajataks rohkem krematooriume,” teatas Delhi kõrge politseiametnik telekanali NDTV vahendusel.

Hapnikust, ravimitest ja haiglakohtadest on endiselt puudus ning inimesed otsivad neid oma lähedastele sotsiaalmeedia kaudu.

India keskvalitsus on silmitsi üha suureneva kriitikaga oma tegevuse aadressil pandeemia ajal ning selle eest, et suurtel usu- ja valimiskampaaniaüritustel on lastud toimuda.

India tervishoiuminister Harsh Vardhan kaitses eile valitsust, öeldes, et India suremus on maailma madalaim ja hapnikuga varustamine on „adekvaatne”.

Vardhan ütles uudisteagentuurile ANI, et hapnik tehakse kättesaadavaks paljudest allikatest, sealhulgas välismaalt.

Ekspertide sõnul on ainus väljapääs karm karantiin ja vaktsineerimine.

Homsest on õigus saada vaktsiini kõigil üle 18-aastastel indialastel. Aga kuigi India on maailma suurim vaktsiinitootja, ei ole vaktsiini kõigi 800 miljoni inimese jaoks, kellel tekib õigus vaktsiini saada.

Mitmed osariigid on juba teatanud vaktsiinipuudusest.

India finantspealinn Mumbai, kus elab üle 20 miljoni inimese, on peatanud vaktsineerimiskampaania kolmeks päevaks „vaktsiinide ammendumise” tõttu.

Mumbai omavalitsuse esindaja Ashwini Bhide teatas Twitteris, et praegused vaktsiinivarud reserveeritakse üle 45-aastastele.