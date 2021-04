Esmaspäevast oodatakse vaktsineerima kõiki üle 50-aastaseid inimesi

„Maikuu jooksul avame vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. Oluliselt kasvanud vaktsiinitarned võimaldavad alustada uuest nädalast vähemalt 50-aastaste kaitsesüstimist ning mai teises pooles avada võimaluse juba ka 16–49-aastastele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Vaktsineerimine päästab elusid, vähendab haiglaravi koormust ning võimaldab järk-järgult piiranguid leevendada, ühiskonda avada ja tavapärasema elukorralduse juurde naasta. Seetõttu on väga oluline, et igaüks meist vaktsineerimise võimalust kasutaks.“

„Vaktsineerimise maraton on jõudnud ühe olulise tähiseni: suurem osa riskirühmadesse kuuluvatest inimestest on praeguseks vaktsineerimise võimaluse saanud. Seetõttu on vaktsineeritavate sihtrühmadega edasiliikumine igati tervitatav,“ ütles Eesti perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi. „Riikliku vaktsineerimiskava peamine eesmärk oli vaktsineerida esmalt eakad ja krooniliste haigustega inimesed, et kaitsta ühiskonna kõige haavatavamat osa. Riskirühmade vaktsineerimisel on endiselt võtmeroll perearstikeskustel, sest perearstidel on terviklik ülevaade nimistusse kuuluvate inimeste terviseseisundist ning usalduslik suhe patsientidega.”