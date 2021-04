Ametiühingud: pandeemia varjus leviv vaimse tervise kriis on nõudnud tuhandeid nähtamatuid ohvreid

„Soovime heita rahvusvahelise töötajate solidaarsuspäeva eel olukorrale ausa pilgu ja otsida koos kõigi otsustajatega teid vaimse tervise hoidmiseks nii tööl kui laiemalt ühiskonnas. Kurb tõsiasi on see, et kui enamus koroonapatsientidest paraneb mõne nädala jooksul ning suudab seejärel jätkata oma igapäevaelu, siis valdaval enamusel vaimse tervise probleemide küüsi sattunud inimestest on abi leidmine ülimalt keeruline ning teekond tasakaalu leidmiseni võib nõuda aastaid. Peame püüdlema selle poole, et suudaksime ka vaimse tervise pandeemiat tõhusalt ohjata ning võimaldada kannatanud tööinimestele kiiret taastumist,“ ütles Peterson.