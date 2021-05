HARUTAME LAHTI | Noorte heaolu tõstmiseks mõeldud online-kohtumised

On tehtud erinevaid algatusi, et aidata praeguses olukorras erinevas vanuses lastel, noortel ja täiskasvanutel vaimse tervise raskustega toime tulla. Suheldes erinevate psühholoogidega on neil tohutult tööd, nad ei jõua kirjutada artikleid ega osaleda podcastides ja saadetes.

Sama mure on märgata ka teiste valdkonna esindajte hulgas. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud: “Just selle vanusega (16-17) rääkides saad aru, et neid ei koti need toitumine, liikumine vms. vaid neid huvitab see, et miks ma psühholoogi juurde ei saa, miks ajad nii pikad on jne.”

Sellest johtuvalt teevad koostööd psühholoogia tudengid, Sotsiaalministeerium ja Delfi, mentori rollis on Eesti Koolipsühholoogide Ühing. Projekti eesmärgiks on anda oma panus koroonakriisist tulenevate raskuste leevendamiseks põhikooli ja keskkooli õpilaste seas. Psühholoogiatudengid on loonud keskkonna, kus erinevad eksperdid saavad noortega jagada oma teadmisi vaimse tervise, ärevuse, õppimisprotsessi, motivatsiooni hoidmise ja muude taoliste teemade osas.

Kuna praegustel keerulistel aegadel on raske eristada teaduspõhist lähenemist inimeste tavateadmisest, siis just seda antud projekt teebki - tõstab teadlikkust. Teadlikkust vaimse tervise teemadel, enesejuhtimise oskusi ja anda noortele võimaluse omavahel suhelda ning teemasid reflekteerida, arutada.

Noorte heaolu tõstmiseks toimuvad ühe kuu vältel kaks korda nädalas online-kohtumised.

Projekt on jagatud kaheksaks teemaks, täpsem informatsioon ja registeerimine: delfi.ee/noor. Esimene zoom'i kohtumine leiab aset 6. mail teemal: Kas ja kuidas on emotsioonid õppimisega seotud ning võivad mõjutada meie õpitulemusi? Kuivõrd on õppimisega seotud emotsioonid muudetavad? Nendele ja teistele küsimustele üritame oma kohtumise käigus vastuseid leida.