Eksperdid Isamaa liikmete meelitamise skeemist: seadusega see vastuollu ei lähe, küsimus on eetilisuses

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, kuidas Isamaa erakonda värvati mitusada inimest lubadusega, et liitujate vahel läheb loosi 2 x 100 eurot. Uued liikmed peavad hääletama lähikuudel erakonna sisevalimistel praeguse eestseisuse poolt ning võivad seejärel erakonnast lahkuda.

Jaanuaris Isamaa erakonnaga liitunud Madis Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh (24) pakkus inimestele erakonnaga liitumise eest "kahele inimesele sott (sada eurot - toim) näkku".

Berebeljuhi läkitus potentsiaalsetele uutele liikmetele algas järgnevalt: „Ma ei tea, mida inimesed kardavad. Täitsa per**s. Sa lihtsalt maikuus annad oma hääle. Mingisugust liikmemaksu ei ole. Mingisugust postkastijura ei ole. Tahad lahkuda sealt erakonnast? Peale valimisi tee, mis tahad. Tahad, ole edasi seal. Jää ja toeta. Tahad, tõmba na***i sealt. Issand jumal.”

Tartu ülikooli äriõiguse dotsent ja ühingu- ning kaubandusõiguse jurist Andres Vutt tõdes Delfile, et juriidiliselt on raske sellisele teguviisile hinnangut anda. “Juuraga ei ole siin suurt midagi pistmist - pigem on tegemist eetiliste küsimustega,” sõnas Vutt.

“Sest häälte ostmine see pole,” selgitas Vutt edasi. “Häälte ostmiseks saaks seda nimetada juhul, kui midagi pakutaks konkreetse tulemuse eest. Ja ka see ei ole tegelikult õiguslikult lõplikult keelatud.”

Vabaühenduste liidu huvikaitsejuht Alari Rammo jäi Vutiga samale seisukohale. “Tavalistest MTÜ-des tuleb ka mõnikord sellist pahatahtlikku ülevõtmist ette, aga sealgi näeb paberi peal asi tavaliselt JOKK [juriidiliselt on kõik korrektne - toim] välja,” ütles Rammo. “Ma kardan, et kohtus selle vastu minemine ei peaks kuidagi. Küsimus on moraalis.”

Ka justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse osakond kinnitas pressiesindaja vahendusel Delfile, et selline teguviis pole ei erakonnaseaduses ega teistes õigusnormides reguleeritud, mistap pikemalt teemal ei peatutud.

Vahejuhtumit võib hakata menetlema Isamaa aukohus