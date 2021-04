Bulgaaria saadab välja veel ühe Vene diplomaadi

Bulgaaria välisministeerium teatas, et asepeaminister ja välisminister Ekaterina Zaharieva pidas maha põhjaliku ja tõsise vestluse Venemaa suursaadikuga Sofias . Bulgaaria tahab võrdõiguslikke ja vastastikku kasulikke suhteid Venemaaga ning nõuab sellega seoses Vene poole aktiivset ja efektiivset koostööd, et selgitada välja Bulgaarias aset leidnud intsidentide asjaolud, vahendab Bulgaaria uudisteagentuur BTA.

„Meil on EL-is ja NATO-s partnerid, aga see ei tähenda, et meil oleksid omanikud, nagu hiljuti meedias teatati. Bulgaaria teenistused töötavaid ainult meie rahvuslike huvide heaks,” ütles Zaharieva Venemaa suursaadikule.