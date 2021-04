Riia linnapea lubas hakata internetist ebaseaduslikke majutusasutusi otsima ja neisse reide tegema

„Praegu andsin ma ülesande viia läbi reidid ja uurida kõiki kohti, kus on teada selliste ebaseaduslike majutusasutuste olemasolust,” ütles Staķis. „Tuleb aru saada, et need on füüsilised isikud, kellel on korterid, kuhu nad võtavad elanikke ja võtavad selle eest raha. Mõnikord on see lihtsalt üks korter, kus elab 6-10 inimest.”

„Tõestada, et see on ebaseaduslik hotell, on üsna raske, aga informatsiooni selliste elamispindade kohta on lihtne leida sellistelt veebilehtedelt nagu Booking.com, sellele võime me reageerida,” selgitas linnapea. „Siin on tähtis, kas meil on tahe seda teha ning samuti volitused, instrumendid ja ressursid. Ja et kõik teenistused teeksid omavahel koostööd, mitte igaüks ei tegeleks ainult oma asjaga. Maksuametit huvitab, et maksud oleksid makstud. Ta võib ju anda signaali ehitusametile, et seal kontrollitaks, kas on ebaseaduslikke ehitisi, kas korter on elanikele ohtlik... Kõigil on valik, kas töötada seaduslikult või ebaseaduslikult. Ja me näeme, et see ei ole ainult maksude küsimus, vaid inimelude küsimus.”