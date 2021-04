Pedofiilias kahtlustataval Andresel võis olla kümneid ohvreid

Üle 30 aasta Vanalinna Hariduskolleegiumis kojamehena töötanud 57-aastane Andres võis juba 1990. aastatel lapsi kuritarvitada. Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhtivuurija Reimo Raiveti sõnul on politseile helistanud kümned inimesed, kes on jaganud informatsiooni lähemast või kaugemast ajast.

"Oleme tänulikud kõikidele inimestele, kes on politsei poole pöördunud," ütles Raivet. Ta lisas: "Iga tähelepanek või kogemuse jagamine aitab menetlusele kaasa, sest aitab välja selgitada probleemi ulatust."

Vanalinna Hariduskolleegiumi pikaaegne juht Kersti Nigesen ütles Eesti Ekspressile, et tema vaist aimas keerulise saatusega Andrese kalduvusi. Nigesen tunnistas, et tal oli Andresega kokkulepe, et ta lastele lähedale ei läheks.