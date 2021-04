Madis Süti nelisada isamaalast said kutse liituda erakonnaga, et anda sisevalimistel hääl, ja siis lahkuda.

Juba märtsi alguses ilmus Facebooki üleskutse. Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh kutsus kõiki Isamaaga liituma ja lubas, et korraldab ka transpordi mais toimuvatele erakonna sisevalimistele. Liitujate vahel lubati välja loosida kaks korda sada eurot.