FOTOD | Tartu vaktsineerimiskeskuses saavad süsti juba ka 50-aastased

Üleeile avati Tartus A. Le Coq spordihoones vaktsineerimiskeskus, kuhu oodatakse nii kõiki riskirühma kuulujaid kui ka kõiki teisi, kes on sündinud hiljemalt 1971. aastal. Keskusesse on oodatud kaitsepookima ka kõik need, kellel on broneeritud Tartu ülikooli kliinikumi poolt aeg teiseks vaktsiinidoosiks.

Tartu kiirabi juhi dr Veronika Reinhardi sõnul on võimalikult suure hulga inimeste kiire immuniseerimine väga oluline tegur pandeemiast edukaks väljumiseks. "Kiirabitöötajad on aasta jooksul näinud, kui salakaval ning mitmepalgeline on COVID-19 ning just seetõttu on paljud kiirabitöötajad vabatahtlikult panustamas keskuse töösse," ütles Reinhard.