Isamaa Parempoolsed: Tartu juhatus peab vastutama. Seedri katsed juhtunut pisendada on häbiväärsed

„Tartus toimunu meenutab vägagi mõne aasta eest Pärnus aset leidnud värbamist, kus erakonda toodi kriminaalse taustaga inimesi. See ei ole enam ühe või kahe inimese isiklik algatus, vaid süstemaatiline käitumine,“ ütles Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja.

Ta lisas, et kuna liikmete vastuvõtuks andis kogu Tartu piirkonna juhatus heakskiidu, lasub ka vastutus piirkonna esimehe ja juhatuse õlul. „Mainekahju erakonnale sündis läbi Tartu piirkonna juhatuse otsuse kiita heaks liitumisavaldused eelkontrolli tegemata. Piirkonna esimees ja juhatus jätsid oma töö tegemata. Tegu on äärmiselt kahetsusväärse olukorraga ja erakonna esimehe katsed seda pisendada on häbiväärsed.“