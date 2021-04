Isamaa juht Seeder hääletuseks parteisse toodud inimestest: ma ei teadnud

Helir-valdor Seeder Foto: Jaanus Lensment

Madis Süti nelisada isamaalast said kutse liituda erakonnaga, et anda sisevalimistel hääl, ja siis lahkuda. Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder väidab, et ei olnud sellest tegevusest teadlik.