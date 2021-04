Isamaa Tartu piirkonna juht: Madis Sütt kutsutakse vaibale

Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles Delfile, et tal ei ole teadmist, kas Madis Sütt on kindlasti seotud sellise värbamiskampaaniaga, kus kutsuti üles inimesi Isamaaga liituma, et mõjutada suurkogul hääletustulemusi, ning kus lubati liitujate vahel välja loosida kokku 200 eurot.

Sestap sõnas Kokk, et nii pea kui võimalik - ilmselt järgmisel nädalal - kutsub ta kokku Tartu piirkonna juhatuse erakorralise koosoleku, kuhu palutakse asja kohta aru andma Sütt.

Kokk kinnitas, et eelmisel korral, kui piirkonna juhatus kohtus Sütiga, ei tekkinud kahtlust, et tal võisid olla sellised värbamise kavatsused.

Kokk rõhutas, et neid 403 inimest ei ole veel erakonda ametlikult vastu võetud, sest praegu kontrollib erakonna peakontor liikmekandidaatide taustu. Ta rääkis, et kui tavaliselt kontrollitakse, et erakonnaga liituda soovijatel poleks kehtivaid kriminaalkaristusi, siis tänase uudise valguses nentis ta, et kontroll tuleb läbi viia süvendatult.

Kokk lausus, et peakontor peab veenduma, millise motivatsiooniga need inimesed erakonnaga liituda soovivad. Sellest rääkis Kokk ka täna hommikul erakonna peasekretäriga.

Kui Madis Sütt lõi 2018. aastal erakonna Rahva Tahe, loosis ta toona liitujate vahel välja mobiiltelefone ja 30-eurose kõlari.

“Küll terad sõkaldest eralduvad”



Isamaa eestseisuse liige Marko Pomerants rääkis Delfile, et tema ei usu, et neist äsja värvatud liikmetest saaks tõsiseltvõetavad isamaalased. “Küll terad sõkaldest eralduvad,” ütles ta.

Mida arvab Pomerants sellest, et värbamise käigus öeldi, et Isamaaga liitumine on vajalik selleks et mõjutada valimistulemusi, vastas ta: “Jõudu neile! Ma ei usu, et see manööver kedagi aitab.” Ta lisas, et hääletustulemuste mõjutamiseks peaksid need liikmed ka erakonna suurkogule kohale ilmuma.

Madis Süti, kelle kaudu uued liikmed leidsid tee Isamaasse, Pomerants muret ei tunne ja lisas, et otsuse võtta vastu kõnealused uued liikmed, tegid “Tartu suured targad”.