Madis Sütt Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Isamaa Tartu piirkonnaga soovis liituda üle 400 inimesi, paljud neist Madis Süti kaudu. Täna selgus, et Süti nelisada isamaalast said kutse liituda erakonnaga, et anda sisevalimistel hääl, ja siis lahkuda.