VIDEO | Juba jälle! Politsei vahi alla võetud mees kaotas teadvuse ja suri haiglas

Gonzalezi surma põhjust pole veel kindlaks tehtud ning on ebaselge, kas juhtumiga on seotud ka uimastid ja alkohol. "Ma loodan, et uurimine selgitab välja, mille põhjal ohvitserid oma otsused langetasid, mis neil peast läbi käis ning miks nad just nii käitusid," rääkis CNNile ajutine Alameda politseiülem Randy Fenn.