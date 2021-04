Avo Üprus: kui erakonna liikmete värbamisel on pakutud raha, siis aukohus uurib seda

Üprus nentis, et aukohus saab hakata asja menetlema, kui mõni erakonna liige on selleks esitanud vastava avalduse, kuid lisas, et avalduse saab esitada ka aukohtu liige ise.

Praeguse seisuga ei ole aukohus Üpruse sõnul veel asja omavahel arutanud. Kas aga erakonnas hakatakse asja kindlasti menetlema? “Isamaa tahab, et asjad oleks selged,” märkis Üprus. “Fakt on see, et me teeme kõik selleks, et see nii oleks.”