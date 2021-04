India Lääne-Bengali osariigis kogunevad keset ränka koroonakriisi inimmassid valima. Karta võib uut epitsentrit

Eksperdid kardavad, et Lääne-Bengal võib olla viiruse leviku uus epitsenter, võttes arvesse, et valimiskampaania on kõigest hoolimata toimunud suuri masse kaasates, vahendab BBC News.

Viimase 24 tunni jooksul oli Lääne-Bengalis üle 17 000 uue koroonajuhtumi, mis on rekord.

Osariigis on juba toimunud seitse valimisvooru. Lääne-Bengal on üks vähestest osariikidest, kus India peaministri Narendra Modi erakonnal ei ole parlamendis enamust.

Modi on saanud palju kriitikat suurte valimiskampaania massiürituste jätkamise eest Lääne-Bengalis ajal, kui viirus on riiki lämmatamas. Modi osalusega üritustel ei ole kantud maske ega hoitud distantsi.

Kogu Indias ületas ametlik koroonasurmade arv eile 200 000 piiri, kuigi eksperdid usuvad, et tegelik arv on palju suurem.

Täna teatati 379 257 nakatumisjuhtumist 24 tunni jooksul, mis on taas uus maailmarekord.

Ööpäev tõi kaasa ka seni suurima surnute arvu – 3645.

India valitsus teatas, et kõigil täiskasvanutel on õigus saada vaktsiini alates 1. maist ja internetis registreerumine avati eile. Sotsiaalmeedias teatati aga, et veebileht läks kohe umbe.

Indias on esimese vaktsiinisüsti saanud alla 10% elanikkonnast. Kuigi India on üks maailma suuremaid vaktsiinide tootjaid, ei ole riigil vaktsiini umbes 600 miljoni inimese vaktsineerimiseks, kellel selleks 1. maist õigus on.