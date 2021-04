Vilja Kiisler küsib, Sven Sester vastab: mis siis nüüd saab nende verivärskete isamaalastega, kes tahtsid lihtsalt sotti näkku?

Täna Joosep Tiksi kirjutises avalikuks saanud piinlik lugu pole Isamaa ainus mure. Isamaa rüpes sündinud Parempoolsete rühmitus on erakonna juhile Helir-Valdor Seedrile peavalu valmistanud juba mõnda aega. Erakonna suurkogu ja uut esimehe valimist on edasi lükatud koroonaaja piirangute ettekäändel. Õhtuleht tegi avalikuks, et Isamaa juhatuse jätkamist toetasid ka inimesed, kes sellest ise midagi ei tea. Avalikkuses on massiivset mittemõistmist põhjustanud Isamaa uue arutelukultuuri dokument, mis lubab parteile vastandujaid välja visata.