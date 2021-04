Saksamaa julgeolekuteenistus võtab koroonaeitajate liikumise jälgimise alla

BfV võib nüüd näiteks koguda andmeid teatud selles liikumises osalevate isikute kohta. Üldiselt kardavad Saksa võimud, et koroonapiirangute vastaste protestide käigus levitatavad vandenõuteooriad ei kao ka pärast pandeemia lõppu, vahendab Deutsche Welle.

Kölnis baseeruv BfV kaalus seda otsust mitu kuud muu hulgas seetõttu, et protestijate seltskond on väga mitmepalgeline. Et Querdenkerite (umbes „põiki või risti mõtlejad”) liikumist ei saa seostada ühegi senituntud nähtusega nagu paremäärmuslus, vasakäärmuslus või islamism, loodi uus kategooria Verfassungsschutzrelevante Delegitimisierung des Staates – põhiseaduse kaitse seisukohalt oluline riigi delegitimiseerimine, teatas Saksamaa siseministeerium. See uus kategooria võimaldab tegelda nii kahtlustatavate juhtumite kui ka tõestatud äärmusliku tegevusega.

Seaduslikke proteste ja demonstratsioone koroonapoliitika vastu kasutatakse üha rohkem tööriistana ja provotseeritakse eskalatsioone, põhjendas siseministeerium oma otsust. Meeleavalduste korraldajad ja neil osalejad, eelkõige Querdenkerite liikumise pooldajad, „näitavad osaliselt selgelt, et nende agenda läheb puhtast riigi koroonapiirangute vastaste protestide mobiliseerimisest kaugemale”.

Sidemed Reichsbürgerite (praeguse Saksamaa Liitvabariigi seaduslikkuse eitajad, Reichi kodanikud) ja Selbstverwalterite („enesevalitsejad”) ning paremäärmuslastega on heaks kiidetud või neid otsitakse, propageeritakse võimude korralduste eiramist ja eitatakse riigi jõu kasutamise monopoli, teatas siseministeerium ja lisas, et kokkuvõttes õõnestab see ilmselt usaldust riigi institutsioonide ja esindajate vastu.