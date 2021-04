Joe Biden: USA on taas valmis tegutsema

Peagi sada päeva ametis olnud president tõi kongressi mõlema koja poole tehtud pöördumises välja oma administratsiooni ja kogu rahva edu võitluses pandeemiaga. "Just teie tõttu, ameeriklased, on meie viimase saja päeva edusammud ajaloo ühe hullema pandeemia vastu olnud üks suurimaid logistilisi saavutusi, mida meie riik kunagi näinud on," väitis Biden.