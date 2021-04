Marko Mihkelson külastab Balti kolleegidega Ida-Ukrainat

Mihkelsoni sõnul on visiidi eesmärk tutvuda olukorraga kohapeal ning avaldada toetust Ukrainale, kes seisab silmitsi Venemaa agressiooniga. "Mõistame hukka Venemaa sõjalise ja poliitilise surve ning teabeoperatsioonid Ukraina vastu, samuti tema toetuse separatistlikele jõududele Ida-Ukrainas," märkis ta.

Lääneriigid jälgivad Mihkelsoni sõnul jätkuvalt Venemaa sõjalist tegevust ja liikumisi Ukraina lähedal vaatamata sellele, et Vene kaitseminister teatas 22. aprillil vägede tagasitoomisest. "Me ei saa teha de-eskaleerumise kohta lõplikke järeldusi enne, kui viimastel nädalatel piirkonda saadetud Vene üksused on tegelikult oma kodubaasi naasnud," ütles ta.