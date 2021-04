Pilootprojekt: riik ostab koolidele kaelaskantavad õhupuhastid

Seadme sees on kaheetapiline filter, mis puhastab õhu tolmust ja suurematest lenduvatest osakestest. Õhk läbivat omakorda UV-mooduli, mis muudab 99 protsenti õhus leiduvatest viirustest ja bakteritest kahjutuks. Õhupuhasti suudab töödelda 55 liitrit õhku minutis.

"Näeme, et igapäevases õppetegevuses tekib olukordi, kui [tavalise] maski kandmine mõjutab õppetegevuste tulemuslikkust," ütles haridus- ja teadusministeeriumi meedianõunik Liisa Tagel.

Õhupuhastajat kasutades on näha isiku suud ja näoilmet. Kuulmispuuetega inimestele annab see võimaluse lugeda suult, autismispektri häiretega lastega töötavatel inimestel aitab vältida olukordi, kui maski kandmise tõttu ei tunne laps oma tuttavat ära või on näo kaetus suhtlust tugevalt häiriv, ka logopeedide teenuse osutamisel võiks õhupuhastajad olla mugavamad kui teised isikukaitsevahendid.