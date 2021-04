FBI otsis läbi Trumpi advokaadi Rudy Giuliani korteri

Trumpi ametiajal püüdsid USA justiitsministeeriumi ametnikud uurimist pidurdada, ent president Joe Bideni justiitsministri Merrick Garlandi ametisse saamise järel on see uue hoo sisse saanud.

20. mail 2019 teatas Trump ootamatult, et Marie Yovanovich, USA suursaadik Ukrainas, lahkub ametist. USA seaduse kohaselt on keelatud teha USA valitsuse suhtes lobitööd, mille tellijaks on teise riigi esindajad ning millest pole USA osapoolt teavitatud. Kahtlustatakse, et Giuliani suunas Trumpi Yovanovichi vallandama sellepärast, et teatud osapooled Ukrainas olid sellest huvitatud.