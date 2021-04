Päästjad plaanivad Toompeale tulla, ka minister möönab probleemi

Päästjad Foto: Kenno Soo

Päästjate ametiühingu sõnul on riik murdmas neile antud palgatõusu lubadust. Nad pole nõus ka sellega, et niigi vähese palgatõusu jaoks leitakse vahendid valdkonna eelarve muudest osadest, sest see kahjustaks päästevõimekust.