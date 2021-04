Õpetajate palk tõuseb laste huvihariduse arvelt. Liina Kersna: poliitikas tuleb teha valusaid otsuseid

"Kinnitamist ootava riigieelarve strateegia järgi kukub huvihariduse ja -tegevuse toetus uuel aastal 14,25 miljonilt eurolt 7,25 miljonile eurole, mis oleks meie laste ja noorte suhtes julm ja ennekuulmatu samm," hindas sotside esimees Indrek Saar. "Näib, et Reformierakond ei kohku tagasi viimast laste arvelt ellu oma aegunud kärpimismantrale tuginevat eelarvepoliitikat." Tema parteikaaslane Lauri Läänemets lisas, et laste arvelt kärpimisega minnakse eelkõige maapiirkondade kallale.

Ka endine rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) viitas, et kärbe tabab eriti valusalt hajaasustusega piirkondi. "Kusjuures, linnadele ei olegi huvihariduse kärbetele nii suurt mõju, aga selle toetuse mõte ongi olnud toetada eelkõige hajaasustusega piirkondi, kuid ega Reformierakond ole varemgi regionaalpoliitikat toetavate otsustega hiilanud."

Nii eelkõnelejad kui ka Eesti 200 juht Kristina Kallas leiavad, et plaanist tuleks loobuda. "Minister peaks selle plaani kiiremas korras sahtlisse tagasi panema," märkis Kallas. "Huviharidus on see, mis hoiab laste vaimse tervise tasakaalus, hoiab noored eemal jõlkumisest kaubanduskeskustes ja annab tegevust ja tööd ka täiskasvanutele, toob eri põlvkondi kokku," rõhutas ta.

Kersna: palgatõusuta oleks õpetajad tänavatel

Liina Kersna (Reformierakond) sõnas Delfile, et mõistab, kuidas uudis huvihariduse riigipoolse toetuse vähendamisest on paljudes tekitanud hämmingut ja pahameelt. "Nii see ongi, et haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on kokkuhoiud alati eriti valus, sest need puudutavad otseselt inimesi, tihti just lapsi. Kahjuks on nii, et poliitikas tuleb raha jagamise kõrval teha ka ebameeldivaid ja valusaid otsuseid."