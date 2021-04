Õpetajate palk tõuseb laste huvihariduse arvelt. Liina Kersna: poliitikas tuleb teha valusaid otsuseid

"Kinnitamist ootava riigieelarve strateegia järgi kukub huvihariduse ja -tegevuse toetus uuel aastal 14,25 miljonilt eurolt 7,25 miljonile eurole, mis oleks meie laste ja noorte suhtes julm ja ennekuulmatu samm," hindas sotside esimees Indrek Saar. "Näib, et Reformierakond ei kohku tagasi viimast laste arvelt ellu oma aegunud kärpimismantrale tuginevat eelarvepoliitikat."

Tema parteikaaslane Lauri Läänemets lisas, et laste arvelt kärpimisega minnakse eelkõige maapiirkondade kallale. "Suurte vahemaade ja väheste osalejate tõttu on maapiirkondades huviharidus palju kallim ja keerulisem korraldada, seetõttu saavad just need piirkonnad sellest toetusest suurema osa." Sotsid kutsusid valitsust eesotsas Reformierakonnaga plaanist loobuma.

Liina Kersna (Reformierakond) sõnas Delfile, et mõistab, kuidas uudis huvihariduse riigipoolse toetuse vähendamisest on paljudes tekitanud hämmingut ja pahameelt. "Nii see ongi, et haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on kokkuhoiud alati eriti valus, sest need puudutavad otseselt inimesi, tihti just lapsi. Kahjuks on nii, et poliitikas tuleb raha jagamise kõrval teha ka ebameeldivaid ja valusaid otsuseid."

Ta selgitas, et oli haridusministrina valiku ees, kas leiab kokkuhoiukohti ja valitsus saab tõsta pärast koroona-aastat õpetajate palka või mitte. "75% õpetajatest ütleb uuringutes, et nad on teinud ületööd, mis ei ole olnud tasustatud. Lisaks, sel aastal õpetajate palgad ei tõusnud. Ma ei näinud võimalust, et me tuleme riigieelarve strateegia läbirääkimistest välja teatega, et õpetajate palgatõus ei ole riigieelarve strateegias sees. Siis oleksid meil õpetajad tänavatel."