VIDEO | Vene võimud värvisid Navalnõid toetava seinamaalingu kiiruga üle

Tänavakunsti teos kujutas naeratavat Aleksei Navalnõid, kelle kõrvale oli kirjutatud loosung "uue aja kangelane". Peterburi elaniku Marina sõnul ei ole see esimene kord, kui midagi taolist juhtub. "Eile seda siin polnud. See pidi ilmuma öösel või täna hommikul. Nad maalisid oma kangelase,” lausus ta. „Aga natukese aja pärast see värvitakse kõik üle. Nii on juba mitu korda juhtunud,” lisas linnaelanik.